الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
١٠:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

شركة "غازبروم" ملتزمة بتصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا بأقصى حد

شركة
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

كان نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية في أقصى حدود التزامات غازبروم التعاقدية تجاه أوكرانيا لأكثر من أسبوع، وفقًا لبيانات شركة GTS الأوكرانية.

العالم-روسيا

وبلغت طلبات ضخ الغاز على الحدود بين روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء 109.5 مليون متر مكعب. تم الحفاظ على مخطط إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا".

في الليلة السابقة، اشترت شركة غازبروم 290 ألف متر مكعب من السعة المعروضة التي تبلغ 3.7 مليون متر مكعب، وفي الصباح اشترت سعات إضافية بنفس الحجم. ستكون الشركة قادرة على استخدامها من الساعة 8.00 بتوقيت موسكو في 8 مارس/ آذار إلى 8.00 بتوقيت موسكو في 9 مارس، وفقًا لبيانات منصة GSA.

يعزو الخبراء نمو صادرات الغاز الروسي في الأيام الأخيرة إلى المخاطر الناجمة عن العمليات الروسية في أوكرانيا، وكذلك إلى توقعات الطقس في أوروبا. سيتراجع الطقس البارد المتوقع في المملكة المتحدة وشمال فرنسا وهولندا تدريجيًا هذا الأسبوع، وفقًا لـ Meteomatics ، لكن في ألمانيا وإيطاليا، من المرجح أن يستمر الطقس البارد الشاذ طوال الأسبوع.

يشكل يامال-أوروبا ونظام نقل الغاز عبر أوكرانيا، إلى جانب "نورد ستريم"، أحد الطرق الرئيسية لتوصيل الغاز بواسطة خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.

روابط ذات صلة

قطاع التكرير الأسترالي يتوقف عن شراء النفط الخام الروسي

موسكو: التخلي عن النفط الروسي سيرفع سعر البرميل في السوق إلى أكثر من 300 دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل أحكم بوتين خطته جيداً.. ماذا عن منافسه الآخر؟

كتيبة جنين: إذا ظن العدو أنه سيثني عزيمتنا من خلال هدم منازل مجاهدينا فهو في أشد الوهم

طيران الجيش العراقي يقتل إرهابيين اثنين في سامراء

شاهد بالفيديو.. وقف اطلاق النار وبدءاجلاءالمدنيين من المدن الأوكرانية

اجواء عيد النوروز في مدينة مشهد المقدسة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 08-03-2022