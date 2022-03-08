العالم - الجزائر

وأشار البيان إلى أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون استقبل لعمامرة، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

من جهته، ثمن الرئيس اللبناني مواقف الجزائر الداعمة للبنان. كما تم خلال اللقاء الذي جرى بحضور نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، مناقشة سبل التعاون الثنائي وتنميته وكذا التطورات المشهودة على الصعيد الدولي وانعكاساتها على المنطقة العربية، بالإضافة إلى إستعراض آفاق تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحضيرات الجارية للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر.

وأكد الرئيس عون مشاركة بلاده في القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر فور تحديد تاريخ انعقادها، بالنظر للضرورة الملحة لبلورة مقاربة جماعية في مواجهة التحديات المفروضة على الأمة العربية وقضاياها المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.