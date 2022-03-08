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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الدفاع الروسية: مقاتلات الجيش تسقط طائرتين من نوع "ميغ وسوخوي" تابعتين لسلاح الجو الاوكراني
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:بعد الموجة الأولى من اللاجئين الأوكرانيين، ستكون هناك موجة ثانية على الأرجح من لاجئين أكثر عرضة للمخاطر
متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع: الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسس أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية فوق حرض بمحافظة حجة
حرس الثورة الاسلامية في ايران يؤكد نجاحه في وضع القمر الصناعي نور 2 في مدار يبعد 500 كم عن الارض للقيام بمهمة استطلاعية
الدفاع الروسية: روسيا فتحت ممرات إنسانية حتى يتسنى إجلاء الناس من كييف وأربع مدن أوكرانية هي تشيرهيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 67 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري
الاعلام العبري: قيادة الشرطة تقرر رفع حالة التأهب للدرجة القصوى في القدس وذلك خشية وقوع المزيد من العمليات
أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا بأكثر من 27% صباح اليوم وتتجاوز 3200 دولار للألف متر مكعب
حرس الحدود البولندي: نحو 1.2 مليون أوكراني فروا إلى بولندا منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير شباط
الجيش الأوكراني: الهجوم الروسي على البلاد مستمر لكن بوتيرة أبطأ وبشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء
حرس الحدود البولندي: نحو 1.2 مليون أوكراني فروا إلى بولندا منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير شباط
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش
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