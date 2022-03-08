الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
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الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 67 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

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