العالم - ليبيا

وبحسب أمر التكليف الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن الدبيبة "بصفته وزيرا للدفاع أعطى تعليماته إلى آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة لفتح صمامات خط نقل حقلي الشرارة والفيل (جنوب)".

وجاء في أمر التكليف، أن الإجراء يأتي بعد إغلاق الصمامات من قبل "مجموعات خارجة عن القانون".

وقبل يومين، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة "القوة القاهرة" في حقلين نفطيين بينهما "الشرارة" أكبر الحقول بالبلاد، بعد إغلاق مسلحين صمامات ضخ الخام لموانئ التصدير.

وقالت المؤسسة في بيان، إن "إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل، تتسبب في فقدان 330 ألف برميل يوميا، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (34.8 مليون دولار)".

يقصد بمصطلح "القوة القاهرة"، وقف عمليات إنتاج النفط في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام، بشكل مؤقت، لحين انتهاء مختلف الأسباب التي تعيق عمله.

والجمعة الماضية، توقف الإنتاج في حقلي "الفيل" و"الشرارة"، الذي يعد أكبر الحقول النفطية الليبية، حيث يبلغ إنتاجه أكثر من 290 ألف برميل يوميا.

وكان سبب التوقف بحسب بيان لجهاز حرس المنشأة النفطية، هو "إقدام إغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاة الزاوية من (حقل الشرارة) من قبل مجموعة خارجة عن القانون وهم ضباط صف ومنظمون بعقود".

لاحقا، أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية إعادة فتح خطي إنتاج حقلي "الشرارة" و"الفيل" بعد "التواصل مع آمر القاطع الجنوبي الغربي والخيرين من أهل المنطقة".

في المقابل، أوضحت مؤسسة النفط الليبية أن "صمامات الرياينة ما زالت مقفلة إلى حد اللحظة وأن إنتاج حقلي الشرارة والفيل ما زالا متوقفين إلى الآن... وهناك جهودة كبيرة مبذولة من قبل الخيرين لفتح الصمامات ومعاودة الإنتاج في أقرب وقت ممكن".

وفي بيان، قالت المؤسسة إنها "تهيب بالجميع إلى ضرورة تلقي الأخبار من المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة وليس من الجهات غير ذات العلاقة".

وفي وقت سابق، دعت المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا ستيفاني وليامز، إلى رفع إغلاق حقول النفط واستئناف جميع الرحلات المدنية في البلد العربي.

جاء ذلك في تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر"، غداة إعلان فرض حالة "القوة القاهرة" على حقلين نفطيين في ليبيا.

تتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى انقسام سياسي أو حرب أهلية، بعد تنصيب باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن الحكومة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، في ظل تحشيد لكتائب مسلحة تدعم كلا منهما.