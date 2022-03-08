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نائب الاركان الايرانية: يجب ان نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات

نائب الاركان الايرانية: يجب ان نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

اشار نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد طيار عزيز نصير زادة بان العدو توجه نحو الحرب المركبة، مؤكدا بانه علينا ان نكون اقوياء بحيث نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات للوقوف امام هجوم العدو.

العالم - ایران

وقال العميد طيار نصير زادة في كلمته صباح اليوم الثلاثاء خلال مراسم تخريج دفعة من الطيارين في قاعدة "نوجة" الجوية بهمدان غرب ايران: ان سماحة قائد الثورة الاسلامية يطلب منا بذل الاهتمام الجاد بالحرب المركبة.

واضاف: ان قائد الثورة الاسلامية يؤكد منذ اعوام طويلة على تعزيز القدرات في جميع المجالات واخيرا اورد جملة رائعة حول الحرب المركبة ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار.

واكد العميد طيار نصير زادة ضرورة الاهتمام بالحرب النفسية والاعلامية وقال: لقد وقعت في العالم احداث ومشاكل كان من المحتمل ان تتجه نحو بلادنا الا ان قوة وتماسك الجمهورية الاسلامية حالت دون ذلك.

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