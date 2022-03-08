نائب الاركان الايرانية: يجب ان نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات

العالم - ایران

وقال العميد طيار نصير زادة في كلمته صباح اليوم الثلاثاء خلال مراسم تخريج دفعة من الطيارين في قاعدة "نوجة" الجوية بهمدان غرب ايران: ان سماحة قائد الثورة الاسلامية يطلب منا بذل الاهتمام الجاد بالحرب المركبة.

واضاف: ان قائد الثورة الاسلامية يؤكد منذ اعوام طويلة على تعزيز القدرات في جميع المجالات واخيرا اورد جملة رائعة حول الحرب المركبة ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار.

واكد العميد طيار نصير زادة ضرورة الاهتمام بالحرب النفسية والاعلامية وقال: لقد وقعت في العالم احداث ومشاكل كان من المحتمل ان تتجه نحو بلادنا الا ان قوة وتماسك الجمهورية الاسلامية حالت دون ذلك.