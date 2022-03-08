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رئيس الأركان الأمريكي يحض جنوده في أوروبا على منع اندلاع "حرب بين قوى عظمى"

رئيس الأركان الأمريكي يحض جنوده في أوروبا على منع اندلاع
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

طلب رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي من القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا إبداء تصميمها على منع اندلاع "حرب بين قوى عظمى" بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العالم-روسيا

وقال ميلي للجنود الأمريكيين المنتشرين في قاعدة جوية قرب كونستانتسا في جنوب رومانيا "علينا التأكد من قدرتنا على الاستجابة السريعة، وإظهار قوتنا وتصميمنا ودعمنا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لمنع أي عدوان إضافي من الروس ومنع اندلاع حرب بين القوى العظمى".

وأضاف "منذ العام 1914، منذ بداية الحرب العالمية الأولى وحتى العام 1945، أي نهاية الحرب العالمية الثانية.. قتل 150 مليون شخص.. لا نريد أن يتكرر ذلك إطلاقا".

وقال رئيس الأركان الأمريكي: "الواضح بالنسبة إلي هو وحدة الصف وتصميم حلف شمال الأطلسي في مواجهة تهديد غير مسبوق وأكبر نزاع على أراض في قارة أوروبا منذ العام 1945".

ويجري ميلي جولة في أوروبا للتأكيد على "عزم" واشنطن الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في مواجهة روسيا.

وسارعت دول الحلف بقيادة واشنطن لنشر آلاف الجنود في الدول الأقرب إلى روسيا في ظل القتال في أوكرانيا، غير المنضوية في الناتو. وتنشر الولايات المتحدة حاليا حوالى 67 ألف جندي بشكل دائم في أوروبا.

وتم نشر حوالى 15 ألف جندي إضافي في الأسابيع الأخيرة في منطقة على طول 1200 كلم في الدول المجاورة لأوكرانيا وبيلاروس.

وانتشر 2500 جندي أمريكي بالمجموع في دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إضافة إلى 10 آلاف جندي في بولندا و2400 في رومانيا و1500 في سلوفاكيا و350 في بلغاريا و200 في المجر.

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