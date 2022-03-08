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السعودية.. نحو التطبيع العلني

الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشفت تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن ان التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي استراتيجية سعودية.

العالم - انقلاب الصورة

ورصد برنامج انقلاب الصورة هذه التصريحات، حيث قال فيصل بن فرحان:"نحن ملتزمون بالسلام وهو ضرورة استراتيجية للمنطقة والتطبيع مع "اسرائيل" في نهاية المطاف جزء من ذلك، لذلك فنحن نتصور ان التطبيع سيحصل".

وكان فيصل قد قال في تصريحات سابقة:"اعتقد ان تطبيع مكانة "اسرائيل" داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل. سيكون مفيداً للغاية اقتصادياً واجتماعياً ومن منظور أمني. اذا تمكنا من ايجاد طريق نحو ذلك فأعتقد انه يمكننا رؤية منطقة أكثر أماناً بكثير ومنطقة اكثر ازدهاراً حيث يمكن للجميع المساهمة في نجاحها بما في ذلك "اسرائيل".

وتقول مراسلة صحيفة هآرتس العبرية، شيرين فلاح صعب:"من الجدير الاشارة الی ان بعض القادة السياسيين في العالم العربي يرون في "اسرائيل" قوة عظمی غربية وهي باب الی عقد اتفاقات سياسية وامنية واقتصادية. ان بعض القادة في العالم العربي يحبون ملاطفة "اسرائيل" انها قوة عظمی مهمة جداً لهم وهي باب أيضاً للتعاون مع الولايات المتحدة. هناك ببساطة الصناعة التي تنتجها "اسرائيل" بيغاسوس علی سبيل المثال، لقد رأينا هذا واستخدامه منتشر في العالم العربي وثقافة التستر القائمة في العالم العربي تستخدم كقوة وأداة من أجل مواصلة التجسس علی المواطنين. في الحقيقة توجد هنا تغذية متبادلة: ملاطفة "اسرائيل"التي تقدم خدمة الانظمة الدكتاتورية العربية".

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