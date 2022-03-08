ليبيا تعين سفيرا لها في قطر بعد غياب سنوات

العالم - ليبيا

وأوضح المصدر للأناضول مفضلًا عدم نشر هويته، أن "السفير الجديد لليبيا هو محمد اللافي، وعين سفيرا فوق العادة مفوضًا لدى الدوحة".

واللافي من أعيان مدينة الزاوية (غرب)، وكان منذ 2020 مندوباً في لجنة الحوار الليبي المشكلة بقرار من الأمم المتحدة، مساهماً في تشكيل السلطة الحالية الحاكمة في الدولة الليبية.

وعمل الدبلوماسي الليبي محمد اللافي في مختلف المناصب الحكومية الرسمية، أبرزها رئيس ديوان المجلس الأعلى للدولة، ووكيل وزارة الحكم المحلي ووزير مكلف.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، عينت قطر خالد الدوسري سفيرا لها في ليبيا لأول مرة بعد إغلاق سفارتها في 2014، فيما غاب أي سفير ليبي في قطر منذ أكتوبر عام 2016.

وتؤكد قطر باستمرار عملها في دعم الجهود الهدفة إلى المحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل لإجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي والوصول إلى بر الأمان.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.

ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.