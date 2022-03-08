وقف اطلاق النار وبدءاجلاءالمدنيين من المدن الأوكرانية

العالم - الأزمة الاوكرانية

وأفاد مراسل قناة العالم نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية ان وقف اطلاق النار، يتم تنفيذه لاجلاء المدنيين عبر ممرات انسانية في كييف وسومي وخاركوف وماريبول.

وأكد مراسل قناة العالم عقد اجتماع بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والامم المتحدة للرد علی اتهامات باستمرار العمليات العسكرية الروسي رغم الاعلان عن وقف اطلاق النار والتنسيق العسكري بين الجانبين الروسي والمنظمة الدولية لمواجهة التحديات الانسانية في الاراضي الاوكرانية وجمهورية دانيتسك ولوغانسك.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوميين الاوكرانيين باستخدام الاهالي كدروع بشرية ويمنعون المواطنين من الخروج متهمة اياهم باحتجاز اكثر من 1500 مواطن اجنبي كرهائن.