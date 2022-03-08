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كتيبة جنين: إذا ظن العدو أنه سيثني عزيمتنا من خلال هدم منازل مجاهدينا فهو في أشد الوهم

كتيبة جنين: إذا ظن العدو أنه سيثني عزيمتنا من خلال هدم منازل مجاهدينا فهو في أشد الوهم
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم كتيبة جنين، صباح اليوم الثلاثاء، إنه إذا ظن العدو الصهيوني، أنه قادر على أن يثني عزيمتنا وإرادتنا بعمليات هدم منازل مجاهدينا وأبطالناء فهو واهم أشد الوهم".

العالم - فلسطين

وقال أبو معاذ في تغريدة له على تيلجرام :"ما تلقاه العدو من ضربات متتالية، أمس، رغم التحشيد الكبير من قواته وجنوده إلا أن مجاهدينا وقفوا لهم بالمرصاد،وقاوموه بما أوتوا من قوة".

وفجّر جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، منزلاً وهدم آخر، في بلدة السيلة الحارثية، غربي جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة).

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، ترافقها نحو 150 آلية، اقتحمت فجر الثلاثاء، بلدة السيلة الحارثية، وداهمت منازل الأسرى محمد وغيث وعمر جردات، الذين تتهمهم بالمشاركة في قتل مستوطن، في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأضافت، أن "قوات الاحتلال عمدت إلى زراعة المتفجرات في منزل الأسير محمد جردات، قبل أن تقدم على تفجيره، بالتزامن مع هدم قوة إسرائيلية أخرى، لشقة الأسير غيث جرادات".

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