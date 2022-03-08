وزير الخارجية الأوكراني يعتذر لشركة طيران كيان الاحتلال "الإسرائيلي"

العالم-روسيا

وأوضح موقع "واللا" أن كوليبا قال في تغريدة له اليوم على حسابه في "تويتر" إنه يعتذر لشركة "إلعال" الإسرائيلية، بعدما اتضح أنها منعت بالفعل إمكانية استخدام نظام "مير".

وشكر كوليبا شركة الطيران الإسرائيلية على أنشطتها في نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وكتب أنه يعتذر.

ومساء أمس، قال وزير خارجية أوكرانيا في تغريدة إن "إلعال" تتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا وتسمح بقبول مدفوعات من النظام المصرفي الروسي "مير".

وقال إن ذلك يمثل "ضربة للعلاقات الأوكرانية الإسرائيلية".

ولاحقا، نفت "إلعال" وهي أكبر شركة طيران في "إسرائيل" ما ورد في تغريدة كوليبا التي وصفتها بـ "المضللة"، وقالت إنها أوقفت استخدام بطاقات "مير" الائتمانية منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت في بيان: "تقوم شركة إلعال بإطلاق رحلات جوية إلى روسيا بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية".

كانت شركتا "فيزا" و"ماستر كارد" الأمريكيتان قالتا إنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا خلال الأيام المقبلة، وإنهما ستعملان مع عملائهما وشركائهما لوقف جميع المعاملات في روسيا في الأيام المقبلة.

فيما أكد مصرف "سبيربنك" الروسي، أن بطاقات شركتي "فيزا" و"ماستر كارد" التي يصدرها البنك ستظل تعمل داخل روسيا، وذلك بعد إعلان الشركتين تعليق خدماتهما داخل الأراضي الروسية.

ويأتي قرار "فيزا" و"ماستر كارد" بعد أن اتفقت أمريكا وكندا وحلفاء أوروبيون، يوم السبت الماضي، على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام الرسائل بين البنوك "سويفت".