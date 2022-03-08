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الرئيس الاوكراني زيلينسكي يندد بعدم إيفاء الغرب بـ"وعوده"

الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

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