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الرئيس الايراني يقول ان حكومته تتابع المفاوضات النووية وفقا للمبادئ المعلنة من قبل قائد الثورة بالكامل وهي لم ولن تتراجع عن الخطوط الحمراء

الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

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