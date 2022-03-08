أنباء عن وصول مئات الإرهابيين من "جبهة النصرة" إلى أوكرانيا

العالم-سوريا

وذكرت المصادر أن نحو 450 إرهابياً من جنسيات عربية وأجنبية وصلوا إلى أوكرانيا قادمين من إدلب وريف حلب للمشاركة في القتال في أوكرانيا وذلك بعد أقل من 3 أيام فقط على مغادرتهم الأراضي السورية مروراً بالأراضي التركية.

وأشارت المصادر إلى أن أغلبية الإرهابيين المغادرين إلى أوكرانيا هم من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وممن لديهم مشاكل مع متزعمي هذا التنظيم ومقابل اغراءات مادية كبيرة.

وكان مصدر عسكري روسي أكد السبت الماضي أن عناصر من جهاز الأمن الأوكراني وضباطاً من مخابرات النظام التركي يعملون على تجنيد إرهابيين موجودين شمال سوريا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية.

كما أعلن الكرملين مؤخراً أن السلطات الروسية ترصد ازدياد تدفق المرتزقة من عدة دول إلى أوكرانيا بينهم إرهابيون قاتلوا في سوريا كما شهدت قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا اعداد وتدريب إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” من أجل نقلهم إلى أوكرانيا واستخدامهم في الدونباس وفقاً للاستخبارات الخارجية الروسية.