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فيديوغرافيك.. اليمنيون ينددون بالعدوان والحصار السعودي - الاميركي

الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات اخرى مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بحصار تحالف العدوان السعودي الاميركي بحق الشعب اليمني ومنعه لدخول سفن المشتقات النفطية، واعلن المشاركون في المسيرات دعمَهم لحملة اعصار اليمن والتحرك الى الجبهات كخيار لكسر الحصار ووقف تصعيد العدوان.


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