مجلس النواب الأمريكي ينوي مناقشة مشروع قانون لحظر استيراد النفط الروسي

العالم-روسيا

وبحسب موقع "the hill": قال هوير: "سيتم النظر في مشروع قانون لحظر واردات النفط الروسي هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق، رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي الرد على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع على هذا القانون إذا تم تمريره. ووفقا لبساكي، لم يتخذ بايدن قرارا نهائيا بعد بشأن إمكانية فرض حظر على واردات النفط من روسيا.

بدوره لفت موقع "بوليتيكو"، إلى أن الرئيس جو بايدن يحاول تفادي خوض معركة مع الكونغرس بشأن حظر واردات النفط الروسية، حيث يواجه احتمالا متزايدا بأن يتصرف حزبه إذا لم يفعل ذلك.

ونوه الموقع إلى أن هناك قلقا داخل البيت الأبيض بشأن التداعيات الاقتصادية لمثل هذا القرار. لكن الزخم لوقف وحظر واردات النفط الروسية يتزايد.