الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
١١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس النواب الأمريكي ينوي مناقشة مشروع قانون لحظر استيراد النفط الروسي

مجلس النواب الأمريكي ينوي مناقشة مشروع قانون لحظر استيراد النفط الروسي
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، ستيني هوير، أنه من الممكن طرح مشروع قانون لفرض حظر على استيراد النفط الروسي للنظر فيه هذا الأسبوع.

العالم-روسيا

وبحسب موقع "the hill": قال هوير: "سيتم النظر في مشروع قانون لحظر واردات النفط الروسي هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق، رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي الرد على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع على هذا القانون إذا تم تمريره. ووفقا لبساكي، لم يتخذ بايدن قرارا نهائيا بعد بشأن إمكانية فرض حظر على واردات النفط من روسيا.

بدوره لفت موقع "بوليتيكو"، إلى أن الرئيس جو بايدن يحاول تفادي خوض معركة مع الكونغرس بشأن حظر واردات النفط الروسية، حيث يواجه احتمالا متزايدا بأن يتصرف حزبه إذا لم يفعل ذلك.

ونوه الموقع إلى أن هناك قلقا داخل البيت الأبيض بشأن التداعيات الاقتصادية لمثل هذا القرار. لكن الزخم لوقف وحظر واردات النفط الروسية يتزايد.

روابط ذات صلة

شركة "غازبروم" ملتزمة بتصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا بأقصى حد

موسكو: التخلي عن النفط الروسي سيرفع سعر البرميل في السوق إلى أكثر من 300 دولار

قطاع التكرير الأسترالي يتوقف عن شراء النفط الخام الروسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللواء سلامي: ایران اول بلد اسلام تطلق قمرا صناعيا الى الفضاء

مجلس النواب الأمريكي ينوي مناقشة مشروع قانون لحظر استيراد النفط الروسي

السيد حسن نصر الله يلقي كلمة اليوم

رئيسي: لن نتراجع عن الخطوط الحمراء في المفاوضات

شاهد بالفيديو.. زيلينسكي يعيش تجربة الرئيس الجورجي ساكاشفيلي

وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 144 حالة وفاة جديدة بكورونا