وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 144 حالة وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و260 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل5 الاف و841 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و102 الاف و159 شخصا.

وأضافت أن 3 آلاف و 428 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و747 الفا و70 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 47 مليونا و884 الفا و518 شخصا خضع حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.