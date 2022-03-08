الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
١١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 144 حالة وفاة جديدة بكورونا

وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 144 حالة وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن تسجيل 144حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و260 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل5 الاف و841 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و102 الاف و159 شخصا.

وأضافت أن 3 آلاف و 428 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و747 الفا و70 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 47 مليونا و884 الفا و518 شخصا خضع حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

روابط ذات صلة

الصحة الايرانية: 207 وفاة واکثر من 10 الاف اصابة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. انجاز ميداني يدعم الفريق المفاوض الايراني في فيينا

اللواء سلامي: ایران اول بلد اسلامي يطلق قمرا صناعيا الى الفضاء

مجلس النواب الأمريكي ينوي مناقشة مشروع قانون لحظر استيراد النفط الروسي

السيد حسن نصر الله يلقي كلمة اليوم

رئيسي: لن نتراجع عن الخطوط الحمراء في المفاوضات

شاهد بالفيديو.. زيلينسكي يعيش تجربة الرئيس الجورجي ساكاشفيلي