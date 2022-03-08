زيلينسكي يعيش تجربة الرئيس الجورجي ساكاشفيلي

العالم - خاص بالعالم

وقال الخضور في حديث لقناة العالم ان الغرب، ضحك علی الرئيس الجورجي ساكاشفيلي وحفزوه علی الدخول علی ابخازيا واوسيتيا الجنوبية، مؤكدين انهم سيدعموه، لكنهم تخلوا عنه.

وأكد ان الرئيس الاوكراني يخوض اليوم نفس السيناريو والحرب علی اوكرانيا اليوم هي حرب شبه محسومة في حين ان روسيا لم تستخدم حتی الان 10 بالمئة من قدرتها.

وأوضح الباحث السياسي ان الرئيس الروسي ولاديمير بوتين يتخذ تكتيكات عسكرية هامة تتمثل بالنفس الطويل، فهو يعرف جيداً ان اوروبا وقعت بأزمة اقتصادية كبيرة؛ والاميركي بدأ يتراجع شيئاً فشيئاً ومن يقرأ الصحافة الاميركية يدرك ان المعركة قد انتهت لصالح ولاديمير بوتين.

وأكد الخضور ان بوتين يمتلك أسلحة اقتصادية هي أقوی من أي سلاح نووي ولم يستخدمها بعد.