انجاز ميداني يدعم الفريق المفاوض الايراني في فيينا

العالم - خاص بالعالم

وأكد د.افقهي في حديث لقناة العالم ان قمر نور 2 يعتبر أكبر تطوراً من القمر الايراني نور، الذي استقر في مدار 470 كيلومتر؛ فقمر نور2 يتمتع بامكانيات متطورة للتعرف علی المواقع الاستراتيجية ورصد كل التحركات العسكرية وغيرالعسكرية وهذا يساعد جميع القوات العسكرية الايرانية من الجيش الی حرس الثوري.

وأوضح انه في خضم المفاوضات النووية، يعتبر هذا الانجاز، دعماً ميدانياً لفريق التفاوض الايراني في فيينا ويحقق هذا الانجاز، معادلة في مقابل الاقمار الصناعية التجسسية الاسرائيلية والاميركية.

هذا وأعلن حرس الثورة الإسلامية في ايران وضع القمر الصناعي "نور2" في مداره بنجاح.

وقالتْ القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية إنّ القمر الصناعي أُطلق بسرعة بلغت ستة كيلومترات في الثانية، وقد تموضع في المدار الذي يبعد خمسمئة كيلومتر عن الأرض، وذلك بعد أربعمئة وثمانين ثانية من إطلاقه، مشيرة الى أنّ مهمة هذا القمر هي الاستطلاع.

وكانَ حرس الثورة الإسلامية قد أطلق القمر الصناعي نور واحد قبل واحد وعشرين شهراً، وما زال نشطاً، ويرسل معلوماته الى الأرض.