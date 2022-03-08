الرئيس الافغاني السابق كرزاي يعلّق على الإنسحاب الأمريكي من بلاده

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، سيبث لاحقا الليلة أشار كرزاي الى ان الجميع رأى المشاهد المفجعة في مطار كابول خلال الانسحاب الاميركي وكان يمكن ان يكون افضل، مضيفا ان الاموال الافغانية والتي صادرتها الادارة الاميركية هي اموال الشعب الافغاني والجزء الاكبر جمع منها من اجل دعم العملة الوطنية والمصرف المركزي، واوضح كرزاي أنه ممنوع من السفر الخارجي مضيفا ان علاقاته مع طالبان جيدة وهناك تبادل لوجهات النظر.

ونوه كرزاي الى انه کان بإستطاعة هذا الشعب الخروج بشکل أفضل، کان یمکنه الخروج بطریقة لا یتعرّض فیها للعذاب والألم، أنتم رأیتم تلک المشاهد الفظیعة في مطار کابول والتي سبّبت إزعاجاً کبیراً لأفراد الشعب الأفغاني، ولکن للأسف لم یتبلور الأمر کما کان یجب أن یکون.

وقال كرزاي:"الأموال التي صادرتها الإدارة الأمریکیة هي أموال الشعب الأفغاني، القسم الأکبر من هذه الأموال جُمع خلال رئاستي للبلاد من أجل خزینة البلاد ولدعم العملة الوطنیة والمصرف المرکزي، ولکن بالطبع هذه الأموال لم تکن تخصّ حامد کرزاي ولا الحکومة التي تلت حکومته ولا حتّی الحکومة الحالیة، بل هي ملك للشعب الأفغاني وقد کانت في الماضي ولاتزال ملکاً للشعب الأفغاني.

وشدد كرزاي:"نحن نعارض هذه الخطوة بشدّة ونأمل أن یراجع الرئیس الأمریکي المحترم قراره هذا، ویعید هذه الأموال إلی الشعب الأفغاني الفقیر والمتحمّل للآلام، کلّ هذه الأموال تخصّ الشعب الأفغاني، وفي هذا السیاق علینا جمیعاً أن نتعاون ونشدّ من أزر بعضنا البعض کي نسترجع الأموال التي تمّ أخذها منّا".

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