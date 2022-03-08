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تشاهدون الليلة في بانوراما..

الحرب في أوكرانيا، محاولات وساطة في ظل تزايد أعداد اللاجئين...إيران وانجاز جديد في مجال علوم الفضاء

الحرب في أوكرانيا، محاولات وساطة في ظل تزايد أعداد اللاجئين...إيران وانجاز جديد في مجال علوم الفضاء
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، دعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى أقصى درجات ضبط النفس في النزاع الأوكراني واصفا الأزمة بأنها مقلقة للغاية.

العالم - بانوراما

واعلنت تركيا عن اجتماع تستضيفه الخميس بجمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الاوكراني في سبيل دفع الجهود الدبلوماسية لاحتواء الازمة الراهنة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان حرس الثورة الإسلامية في ايران وضع القمر الصناعي 'نور اثنين' في مداره بنجاح مشيرا إلى أن القمر أطلق بسرعة بلغت ستة كيلومترات في الثانية.

من جهته أكد القائد العام للحرس اللواء سلامي أن إيران تعد اول دولة اسلامية تطلق قمرا صناعيا الى الفضاء معتبرا ان هذا الإنجاز ليس عملا تكنولوجيا فقط بل هو تعبير عن التغلب على محاولات تكبيل إيران.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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