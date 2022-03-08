هذا ما بحثه أمیرعبداللهیان وجاويش أوغلو خلال الاتصال الهاتفي

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيراني حسین أمیرعبداللهیان مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، مساء الإثنين، تباحثا فيه حول العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي ومنها ازمة أوكرانيا.

واعتبر الجانبان الزيارة المقبلة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إيران بأنها تصب في سياق تطوير العلاقات بين طهران وأنقرة أكثر مما مضى.

وقال وزير الخارجية الإيراني: إن العلاقات بين البلدين تتقدم في مسار النمو والتطور وسيتبادل وفدان من البلدين الزيارات في الأسبوع المقبل ضمن إطار التنمية الشاملة للعلاقات بين طهران وأنقرة.

وأعرب عن أمله بنجاح اجتماع المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا والاجتماع الثلاثي الوزاري بين تركيا وروسيا وأوكرانيا، لافتا إلى مشاركة وفد إيراني في اجتماع أنطاليا.

وأضاف: نحن ندعم طريق الحل السياسي والمبادرة السياسية لوقف الحرب في أوكرانيا والتركيز على الحل السياسي ومستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة للدفع بهذا المسار إلى الأمام.

*وزير الخارجية التركي: الحظر ليس سبيلا لحل أي مشكلة

بدوره أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال الاتصال الهاتفي على اتخاذ خطوات مؤثرة وملموسة في المضي بالعلاقات الثنائية إلى الأمام في ظل دعم رئيسي البلدين، واصفا العلاقات بين إيران وتركيا بأنها ممتاز وودية.

وشرح وزير الخارجية التركي موقف بلاده الرافض لفرض الحظر على الدول وقال: إن الحظر ليس السبيل لحل أي مشكلة.

وأعرب جاويش أوغلو، عن قلق بلاده تجاه تعقيدات الاوضاع في أوكرانيا واحتمال وقوع كارثة إنسانية وزيادة أعداد النازحين والمهاجرين من هذا البلد.

وصرح بأن الهدف من الاجتماع الوزاري الثلاثي بمشاركة روسيا وتركيا وأوكرانيا هو إرساء وقف لإطلاق النار في المنطقة وإحلال سلام مستدام، مؤكدا أن بذل الجهود لتحسين الأوضاع في المنطقة يكتسب أهمية كبيرة للغاية.

وجدد وزير الخارجية التركي الدعوة لنظيره الإيراني لزيارة بلاده.