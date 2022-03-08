كلمة السيد حسن نصر الله في احتفال يوم الجريح المقاوم

العالم - لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان "ما يجري من حولنا من احداث يجب ان يقوّي وعينا وبصيرتنا وفهمنا للامور واستنتاجنا واخذنا للعبر والدروس".

وتابع السيد نصر الله:" انتم كنتم الكفيل لاعراضنا وكنتم حملة الراية وبفضلكم لم تسقط وانتقلت من كتف الى كتف ومن هامة الى هامة".

وأضافسماحته: "أنتم الشهود الصادقون على تضحيات مسيرة المقاومة الاسلامية وانتم الشهود الصادقون على انجازات وانتصارات المقاومة على مدى اربعين عاما،أنتم الشهود على ثبات هذه المقاومة صغارها وكبارها وجمهورها على انها ستمضي في طريق الشهداء والجرحى ولن تبدل تبديلا".

ولفت السيد نصر الله الى ان "مندوبة أميركا في مجلس الامن تقول إن أي هجوم على المدنيين في اوكرانيا جريمة حرب، فماذا عن جرائم الاميركيين؟"، وسأل "ماذا عن جرائم الصهاينة في فلسطين وحصار غزة؟ وماذا عن مجازر العدوان السعودي الاميركي في اليمن؟".

وأشار السيد نصر الله الى ان "معايير أميركا لا تخضع للقانون وحيث تقتضي مصلحتها السياسية تدين وحيث تقتضي مصلحتها تدعم وهي تدعم [اسرائيل] وتدافع عن سفك الدم">

كما شدد على ان "كل يوم يتبين ان الثقة بالاميركيين غباء وحماقة وجهل وتفريط بالامة وبالوطن وبمصالح الناس”، ولفت الى ان “كل العالم يعرف ان اميركا وبريطانيا بشكل خاص دفعتا بأوكرانيا الى فم التنين".

يتبع..