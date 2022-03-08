ليبيا..اللافي يبحث مع وليامز مبادرتها تشكيل لجنة بين مجلسي النواب والدولة

العالم-ليبيا

وضم الاجتماع رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، وعضو هيئة صياغة الدستور، الدكتور الهادي ابوحمرة، ومقرر هيئة صياغة مشروع الدستور، الأستاذ رمضان التويجر، لمناقشة مبادرة السيدة وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لاجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن بما يساهم في ايجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي.

وأشادت مستشارة الأمين العام بجهود المجلس الرئاسي، في دعم الاستقرار في البلاد، مؤكدةً بأن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار واجراء الاستحقاقات الانتخابية.