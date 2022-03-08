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ليبيا..اللافي يبحث مع وليامز مبادرتها تشكيل لجنة بين مجلسي النواب والدولة

ليبيا..اللافي يبحث مع وليامز مبادرتها تشكيل لجنة بين مجلسي النواب والدولة
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

بدعوة من نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، عقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا،  "ستيفاني وليامز".

العالم-ليبيا

وضم الاجتماع رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، وعضو هيئة صياغة الدستور، الدكتور الهادي ابوحمرة، ومقرر هيئة صياغة مشروع الدستور، الأستاذ رمضان التويجر، لمناقشة مبادرة السيدة وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لاجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن بما يساهم في ايجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي.

وأشادت مستشارة الأمين العام بجهود المجلس الرئاسي، في دعم الاستقرار في البلاد، مؤكدةً بأن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار واجراء الاستحقاقات الانتخابية.

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