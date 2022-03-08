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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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السيد حسن نصر الله: عندما كنا نتكلم عن الاتجاه شرقا جاءت شركات صينية وروسيا وعرضت مشاريع حقيقية لكنهم لم ياخذوا الجواب لان هناك الاميركان
السيد نصر الله: اميركا لم تقدم حتى الان اي مستند خطي الى مصر او الاردن بان يكونوا محميين من قانون قيصر اذا ما مرروا الكهرباء الى لبنان
السيد حسن نصر الله: ان كان حزب الله مهيمنا على قرار الدولة اللبنانية ماكان يمكن ان يصوت لبنان الى جانب القرار الاميركي بالامم المتحدة
السيد حسن نصر الله: حزب الله ليس مع النأي بالنفس
السيد حسن نصر الله: بيان وزارة الخارجية اللبنانية مكتوب بالسفارة الاميركية فهل هي سيادة
السيد حسن نصر الله: موقف لبنان الرسمي بالامم المتحدة صوت مع اميركا فيما كانت مصلحة لبنان الامتناع عن التصويت
السيد حسن نصر الله: لايمكن ارضاء اميركا لانه لا توجد حدود للمطالب الاميركية
السيد حسن نصر الله: الخضوع للاملاءات الاميركية لن تنقذ لبنان بل ستزيد من مصائبه
السيد حسن نصر الله: السقوط الاخلاقي للغرب يتمثل بالتعاطي مع اللاجئين اي التمييز على اساس الدين والعرق واللون
السيد نصر الله: الرئيس الاوكراني اعلن بانه جاهز ليناقش المطالب الروسية لانه ادرك بان من وعده بالوقوف الى جانبه تركه في منتصف الطريق
السيد حسن نصر الله: كان يجب اليوم قبل ان تهدد اميركا روسيا وغيرها بالمحاكمة عقد الاف الجلسات لمحاكمة اميركا على جرائمها
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش
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