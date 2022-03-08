الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد حسن نصر الله: كل يوم تقدم شواهد للعالم على ان الثقة بالاميركيين غباء وحماقة وجهل وتفريط بالامة والوطن ومصالح الناس

الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس خبراء القيادة في ايران يعقد اجتماعه التاسع

استمرار عمليات التسوية في دير الزور والرقة وحلب

بايدن سيعلن حظر النفط الروسي اليوم

خلال زيارة السيسي للرياض.. الرئيس المصري والملك السعودي يناقشان بعض القضايا

إيران.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج اللقاح بغرب آسيا

احذر الأسباب التي تجعل منزلك بيئة خصبة لجذب الحشرات