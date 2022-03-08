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تظاهرات في السودان ضد الانقلاب ودعماً للمرأة في يومها العالمي

تظاهرات في السودان ضد الانقلاب ودعماً للمرأة في يومها العالمي
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

خرج عشرات آلاف السودانيين اليوم الثلاثاء، رفضاً للانقلاب العسكري ودعماً للمرأة في عيدها العالمي الموافق الثامن من مارس/آذار.

العالم-السودان

وتجمع المتظاهرون في أكثر من نقطة بالعاصمة الخرطوم، وبدؤوا بالتوجه إلى القصر الرئاسي في الخرطوم لتكرار محاولاتهم السابقة في الضغط على العسكر للتنحي عن السلطة وإعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وردد المشاركون هتافات تدعو لسقوط البرهان وبقية أعضاء مجلسه العسكري ورفعوا لافتات عن صمود المرأة السودانية.

وكانت لجان المقاومة قد دعت إلى مليونية الثامن من مارس لتتزامن مع مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك تكريما للمرأة السودانية التي ظلت حاضرة بقوة في الثورة السودانية منذ اندلاعها في عام 2018.

ووصلت بعض المواكب إلى منطقة شروني لتشتبك مع قوات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لمنعها من الوصول إلى القصر الرئاسي.

كما خرجت تظاهرات في مدن أخرى منها مدينة بورتسودان الساحلية.

من جهة أخرى، اعتقلت السلطات السودانية رئيس حزب التجمع الاتحادي بابكر فيصل، وأبرز أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. وقال جعفر حسن، المتحدث الرسمي باسم تحالف الحرية والتغيير، لـ"العربي الجديد"، أن فيصل اقتيد بعد مشاركته في مناسبة اجتماعية بضاحية شمبات، شمال الخرطوم، ونقل لمكان مجهول ولم تبين السلطات أسباب اعتقاله.

ووصف حسن عملية الاعتقال بأنها "سلوك مستمر من الانقلاب العسكري لتكميم الأفواه واستهداف قيادات الحرية والتغيير"، مؤكداً مضي التحالف في إسقاط الانقلاب العسكري.

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