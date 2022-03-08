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السيد حسن نصر الله: عندما كنا نتكلم عن الاتجاه شرقا جاءت شركات صينية وروسيا وعرضت مشاريع حقيقية لكنهم لم ياخذوا الجواب لان هناك الاميركان

الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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