الحكومة الإيرانية: عقدنا 45 اتفاقية خلال 6 أشهر لإجهاض الحظر

العالم - إيران

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها "حسيني" بمراسم تكريم عوائل الشهداء والمصابين من أتباع الديانات السماوية لدى الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، والتي أقيمت بحضور وزير النفط.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، بالدور البارز الذي قام بها العاملون في شركة تكرير وتوزيع المنتجات النفطية الإيرانية، لانتصار الثورة الإسلامية ومواجهة النظام البهلوي البائد.

وأضاف أن: أعضاء هذه الأسرة الوطنية، سطّروا ملاحم خالدة في حقبة الدفاع المقدس أيضا، ولاسيما خلال "حرب الناقلات".

وفي جانب آخر، استدل حسيني بتصريحات وزير النفط، حول "خطة البلاد في سياق الالتفاف على الحظر"؛ مؤكدا أن كافة المؤشرات توحي إلى إحراز التقدم، وأن المسؤولين لم يجعلوا قضايا البلاد مرهونة بنتائج المفاوضات.

ومضى قائلا: نحن لم ولن نؤجل برامجنا، بل سنواصل العمل على إحباط الحظر، والمفاوضات بطبيعة الحال قائمة في محلها.