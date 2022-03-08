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ألمانيا: الاتحاد الأوروبي مستعد بحال قطع بوتين الإمدادات

ألمانيا: الاتحاد الأوروبي مستعد بحال قطع بوتين الإمدادات
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن "انفجار أسعار الطاقة غير مسبوق"، موضحًا أن "​الاتحاد الأوروبي​ مستعد لكافة السيناريوهات، في حال قطع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، إمدادات الطاقة".

العالم - أوروبا

وفي وقت سابق، شددت ​وزارة الخارجية الروسية​، على أن ارتفاع أسعار الغاز في السوق الأوروبية، جاء نتيجة التخلّي عن مشروع "نورد ستريم 2"، مشيرة إلى "أننا نأسف للضرر الذي لحق بمشروع "نورد ستريم 2"، بسبب ربط السياسة بالاقتصاد".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن نقلًا عن السناتور الاميركي كريس كونز، أن ​البيت الأبيض​ سيعلن عن حظر شراء النفط الروسي، مساء اليوم، ويعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.

وترتفع أسعار الطاقة، مع استمرار عملية ​روسيا​ العسكرية في أوكرانيا، بوتيرة أسرع، مما كانت عليه منذ أن ضرب إعصار كاترينا منصات النفط والمصافي في ساحل الخليج الأميركي في عام 2005.

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