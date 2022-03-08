سفير إيران لدى الدوحة يجري محادثات مع مساعد الخارجية القطري

العالم - إيران

وكتب دهقاني في تغريدة على تويتر: إن تعيين الخليفي في منصب مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية الذي كان له أداء ناجح في المواجهة القانونية للحصار الذي فرض على قطر، مؤشر لعزم هذا البلد على أداء دور أكثر فاعلية في التطورات الإقليمية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قد أصدر قبل فترة قرارا باستحداث منصب جديد بعنوان مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن القرار الأميري تضمن تعيين محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي في المنصب الجديد.

وأصبح الخليفي ثاني مساعد لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بعد مساعدة الوزير الناطقة باسم الوزارة لؤلؤة الخاطر.

ويشغل الخليفي منصب عميد كلية القانون بجامعة قطر، كما اضطلع في سنة 2013 منصب أستاذ زائر في جامعة كارنيجي ميلون بقطر.

ويعد الخليفي عضوا في العديد من اللجان الأكاديمية والمهنية في قطر، بما في ذلك اللجنة التشريعية الدائمة لمجلس الوزراء.

وحصل الخليفي في سنة 2006 على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة قطر وعلى الماجستير، ثم الدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا، بيركلي عام 2011.