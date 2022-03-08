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لعمامرة و أبوالغيط يتفقان على تكثيف الجهود لانجاح القمة العربية المقبلة بالجزائر

لعمامرة و أبوالغيط يتفقان على تكثيف الجهود لانجاح القمة العربية المقبلة بالجزائر
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقرها بالقاهرة.

العالم-الجزائر

وفي بيان للوزارة فقد تناولا خلالها الطرفان أهم البنود التي سيتم مناقشتها خلال الدورة العادية السابعة والخمسين بعد املائة 751 لمجلس جامـعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي ستنطلق أشغالها غد الاربعاء.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي ستعرف انتقال رئاسة المجلس من دولة الكويت إلى الجمهورية اللبنانية، عدة مواضيع هامة تتعلق بالتحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر .

وكذا مستجدات الاوضاع على الساحتين إلاقليمية والدولية. إلى جانب مسائل إدارية أخرى على غرار تعيين الامناء العامين المساعدين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

و في هذا إلاطار، استعرض الطرفان التحديات المفروضة على الدول العربية خاصة في خضم التوترات وحالة الاستقطاب التي تشهدها العالقات الدولية في الوقت الراهن وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك للدفاع عن مصالح الدول العربية.

كما تم الاتفاق على تكثيف الجهود وتقوية التنسيق بين الجزائر بصفتها الدولة المستضيفة للقمة العربية المقبلة والامانة العامة لجامعة الدول العربية بهدف إنجاح هذا الموعد الهام

وذلك على ضوء القرار الذي سيعتمده المجلس الوزاري بهذا الشأن خلال الدورة الحالية.

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لعمامرة و أبوالغيط يتفقان على تكثيف الجهود لانجاح القمة العربية المقبلة بالجزائر

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