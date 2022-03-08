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بريطانيا تخطط لحظر واردات النفط الروسية بالتنسيق مع أمريكا

بريطانيا تخطط لحظر واردات النفط الروسية بالتنسيق مع أمريكا
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

تخطط حكومة المملكة المتحدة لإعلان حظر جميع واردات النفط الروسي، في أحدث إجراء عقابي ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

العالم - أوروبا

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع على القرار، قوله إن الحظر لن يشمل الغاز الروسي، وإن الخطوة تأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على أن يتم تنفيذ الحظر تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

من المرجح أن يؤدي حظر النفط الروسي إلى زيادة الضغط التصاعدي على أسعار الطاقة في المملكة المتحدة، حيث يواجه البريطانيون بالفعل أزمة في تفاقم تكلفة المعيشة بسبب التضخم والعبء الضريبي الذي يتجه ليكون الأعلى منذ الخمسينيات.

لم يتضح على الفور ما إذا كان الحظر سينطبق على النفط الخام فقط أو سيمتد ليشمل المنتجات المكررة. بين عامي 2019 و2020 ، شكلت روسيا ما نسبته 12% إلى 13% من واردات بريطانيا من النفط الخام والمنتجات المكررة.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق اليوم، أن الرئيس جو بايدن سيعلن حظرا لواردات النفط الروسية، وأنه يعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.

في الأسبوع الماضي، رفضت ألمانيا فكرة استهداف قطاع النفط والغاز الروسي بعقوبات جديدة، محذرة من أن مثل هذه الخطوة قد "تهدد السلام الاجتماعي". وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، إنه لن يؤيد هذا الحظر نظرا لاعتماد بلاده الكبير على روسيا.

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