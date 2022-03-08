حامد كرزاي: ذكرنا لهم وجهات نظرنا التي تتعلق بالسلام والاستقرار الدائم والثابت بشفافية كما اوضحنا ضرورة وجود حكومة شاملة

قناة العالم
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
رويترز: البيت الأبيض يقول إن حظر بايدن على واردات الطاقة الروسية يشمل النفط الخام و"بعض المنتجات البترولية" والغاز الطبيعي المسال والفحم
حامد كرزاي: على الاخرين ان يتركوا افغانستان وشانها كي تبقى هادئة ومستقرة وان يساعدوها ويتعاونوا معها كي تحصل على حياة هادئة ومستقرة
حامد كرزاي: على الاخرين ان يتركوا افغانستان وشانها كي تبقى هادئة ومستقرة وان يساعدوها ويتعاونوا معها كي تحصل على حياة هادئة ومستقرة
حامد كرزاي: حينما تتمكن بلادنا وشعبنا من الاتحاد ستبقى افغانستان وفي غير ذلك لن تكون افغانستان سعيدة
حامد كرزاي: داعش ظاهرة خارجية ونعلم من اين اتوا وليس لهم اي صلة بالشعب الافغاني
حامد كرزاي: خلال حكومتي وعلى رغم وجود اميركا والناتو في افغانستان كان تعامل ايران مع افغانستانن من خلال بوابة المصالح المشتركة
حامد كرزاي: احد المواضيع التي كانت مطروحة في فترة رئاستي تمثلت في موضوع المياه وعندما يكون لدينا الفائض فان لجارتنا الحق في ان تشاركنا
حامد كرزاي: دور ايران في تثبيت السلام في افغانستان مهم وسيكون اكثر اهمية ونحن مسرورون بما قامت به ايران تجاه افغانستان وشعبها
حامد كرزاي: الجمهورية الاسلامية في ايران جارتنا وتشاركنا لغتنا وثقافتنا تاريخنا وخلال السنوات العشرين الماضية كانت ايران تتعامل معنا بمحبة وود
حامد كرزاي: كان هناك لويي جيرغا طارئ اقيم بمساعدة الامم المتحدة ولاحقا اصبح لويي جيرغا الاستشاري
حامد كرزاي: ذكرنا لهم وجهات نظرنا التي تتعلق بالسلام والاستقرار الدائم والثابت بشفافية كما اوضحنا ضرورة وجود حكومة شاملة
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
كرزاي يكشف لقناة العالم التحديات التي تواجه أفغانستان حاليا
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣
مع الحدث
الحرب في اوكرانيا وضيق الخيارات الامريكية
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦
العالم الاسلامي
محادثات فيينا هل أصبح الاتفاق على الأبواب..اليمن رفض الحصار وتأكيد على الصمود
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩
مع الحدث
المحادثات النووية في نهاية المطاف
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩
خاص بالعالم- مراسلون
إرتدادات الأزمة الاوكرانية (الجزء الثاني)
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥
خاص بالعالم- مراسلون
إرتدادات الأزمة الاوكرانية(الجزء الأول)
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
جهود صينية تركية لاحتواء أزمة اوكرانيا وزيلنسكي ينتقد الغرب
29 مدنياً ضحايا القصف السعودي على صعدة منذ بداية مارس
الصحراء و العلاقات مع الكيان الإسرائيلي تتصدران الحوار بين الرباط وواشنطن
السلطة الفلسطينية: بدأنا بإجلاء رعايا فلسطينيين من "سومي" الأوكرانية
ابن سلمان يبحث عن تمويل خارجي لإنقاذ مشروع نيوم المتعثر
ما المسار الذي تتخذه الحرب في اوكرانيا في ظل احتدام المعارك؟
مقالات و تحليلات
جيش الاحتلال يحفر قبره بنفسه ويعيش دور العبودية الكاملة!
هل أحكم بوتين خطته جيداً.. ماذا عن منافسه الآخر؟
أقلّية تغتني من آثاره المدمّرة.. التضخّم ينهش دخول السوريين
رعب في مخيم الهول.. "غزوة داعشيّة" وشيكة؟
أعداء إيران حلفاء من.....!؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.