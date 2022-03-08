رئيس الكيان الإسرائيلي يتوجه الى تركيا غدا الأربعاء

العالم - الإحتلال

وقال مكتب رئيس الاحتلال الصهيوني إن ”الرئيس يتسحاق هرتسوغ وعقيلته ميخال سيتوجها في زيارة لدولة تركيا، يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تلقى الرئيس هرتسوغ دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة أنقرة وإسطنبول“.

وبحسب ما ذكرت قناة "i24 news" الصهيونية، سيكون الرئيس هرتسوغ أول رئيس صهيوني يزور تركيا منذ عام 2008.

وأضافت: ”سيناقش الطرفان بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومكاتبهما مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات بين البلدين، وإمكانية زيادة التعاون في مختلف القضايا بين الدول والشعوب“.

وأشارت إلى أن وفداً تركياً رفيع المستوى زار كيان الإحتلال، والتقى مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، والمدير العام الرئاسي إيال شويكي وموظفيهما، لترتيب زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا.

كما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، في وقت سابق، أن وفداً إسرائيلياً وصل إلى تركيا، في إطار الاستعدادات لزيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لأنقرة خلال الأيام المقبلة.

وقال هرتسوغ، في تصريحات سابقة له: "سأزور جيراننا على شواطئ البحر المتوسط، تركيا، واليونان، وقبرص، وسأجتمع مع قادتها، وسأناقش مع القيادات والمسؤولين في البلدان التي سأزورها الخطوات التي من شأنها توسيع التعاون بين بلادنا، وسأناقش بشكل خاص التعاون الإقليمي في مكافحة أزمة المناخ في حوض البحر المتوسط".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده تهتم بالزيارة المقررة لإسحاق هرتسوغ إلى تركيا.

وأضاف أردوغان: "نحن نهتم حقيقة بزيارة السيد هرتسوغ، فالخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقًا"، على حد تعبيره.

وترتبط تركيا، التي اعترفت بالكيان الإسرائيلي عام 1949، بعلاقات وثيقة مع الصهاينة في مجالات عدة أبرزها المجال الاقتصادي.