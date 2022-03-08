موسكو: أكثر من 2.5 مليون أوكراني طلبوا إجلاءهم إلى روسيا

العالم - خاص بالعالم

مليونان ونصف المليون لاجئ اوكراني يحاولون مغادرة مناطق النزاع.. هذا ما اكدت عليه وزارة الدفاع الروسية. وقال المتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف، ان هؤلاء اللاجئين طلبوا إجلاءهم إلى روسيا، واضاف انه تم اجلاء 223 مواطنا أجنبيا من خيرسون عبر القرم إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي دون مشاركة كييف، وإجلاء 723 شخصا من منطقة سومي بينهم 20 اردنيا و12 تونسيا.

واوضح كوناشينكوف ان كييف رفضت الممرات الآمنة الرئيسية من سومي وتشيرنيهيف وخاركيف وماريوبل باتجاه روسيا. واشار الى ان موسكو اقترحت 10 ممرات لإجلاء المدنيين لكن كييف لم تقر سوى ممرا واحدا من سومي عبر بولتافا إلى بولندا.

رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اكد أن السلطات في كييف لا تسيطر على الوضع في أوكرانيا ولا يمكنها ضمان الوفاء بالتزاماتها. ولفت الى ان كييف قمعت محاولات خروج المدنيين عبر الممرات الآمنة إلى روسيا. واشار الى أن عصابات المتطرفين تواصل ترهيب المدنيين المحتجزين في المدن، وتهددهم بالقتل عندما يحاولون المغادرة باتجاه روسيا.

اما وزارة الدفاع الأوكرانية فقد اتهمت روسيا بعدم احترام الممر الإنساني في ماريوبول الذي يفترض أن يسمح بإجلاء نحو 300 ألف مدني. وقالت ان موسكو شنت هجوما في اتجاه الممر الإنساني. فيما تؤكد روسيا انها ملتزمة بوقف اطلاق النار بهدف اجلاء المدنيين. من جانبها اعلنت الامم المتحدة ارتفاع عدد قتلى المعارك في اوكرانيا الى 1335 قتيلا.

موسكو اعلنت ان قواتها دمرت 158 منشأة عسكرية في الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية. ما يرفع عدد مرافق البنية التحتية العسكرية المدمرة في اوكرانيا منذ بداية المعارك الى 2482 مرفقا، بالاضافة الى تدمير مئات الدبابات والمدفعية الميدانية ووحدات الاليات العسكرية الخاصة، وعشرات الطائرات الحربية.