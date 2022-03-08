جهود صينية تركية لاحتواء أزمة اوكرانيا وزيلنسكي ينتقد الغرب

العالم - خاص بالعالم

تتقدم جهود الوساطات الدولية في الازمة الاوكرانية، بموازاة استمرار العملية العسكرية الروسية.. وقد برزت خلال الساعات الماضية مواقف من بكين وانقرة في سبيل احداث خرق ما في جدار الازمة الراهنة. وهو ما كان جليا في اعلان بكين دعمها للمفاوضات بين موسكو وكييف، وان الاستمرار في المفاوضات من أجل حل الأزمة يتطلب هدوءا وعقلانية، وبالتالي يجب التركيز على الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، بحسب الخارجية الصينية.

في المواقف ايضا دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى أقصى درجات ضبط النفس في النزاع الأوكراني، واصفا الأزمة بأنها مقلقة للغاية. وفي قمة عبر الفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن الرئيس الصيني ضرورة مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول.

كما رفض جينبينغ إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشددا على أن يحافظ الجانبان على زخم المفاوضات والتغلب على الصعوبات ومواصلة المحادثات من أجل تحقيق نتائج، ومنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق.

وعلى خط المساعي الدبلوماسية اعلنت انقرة ان اجتماعا سيعقد الخميس على هامش منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي ويجمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الاوكراني ديمترو كوليبا لبحث الازمة.

وفي موقف لافت، لفت الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الى أن بلاده فقدت الاهتمام بالانضمام الى الناتو منذ فترة طويلة، بعد أن أدركت أن الاطلسي غير مستعد لقبول أوكرانيا، فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا بحسب زيلنسكي. مواقف الرئيس الاوكراني جاءت خلال مقابلة مع قناة اي بي سي الاميركية.

يأتي هذا في وقت تستمر فيه لندن بمواقفها اللافتة ضد موسكو، حيث اعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ان بلاده ستدعم قرار بولندا حال أرادت تزويد أوكرانيا بطائرات ميغ-29.

وبموازاة تلك المواقف أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، انه من الضروري أن يضمن الحلف عدم امتداد النزاع في أوكرانيا إلى خارجها، وسط زيادة المساعدات العسكرية للحكومة الأوكرانية.. وجدد التعهد من لاتفيا بأن الناتو سيحمي ويدافع عن كل شبر من أراضي الحلفاء.