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رويترز: البيت الأبيض يقول إن حظر بايدن على واردات الطاقة الروسية يشمل النفط الخام و"بعض المنتجات البترولية" والغاز الطبيعي المسال والفحم

الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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