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زيلينسكي مستعد لبحث أي قضايا سياسية مع روسيا

زيلينسكي مستعد لبحث أي قضايا سياسية مع روسيا
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أن رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، مستعد لبحث أي قضايا سياسية مع روسيا بما في ذلك ضمانات أمن أوكرانيا في ظل رفض الناتو قبولها.

العالم - أوروبا

وقال بودولياك، في حديث لصحيفة "سترانا" الأوكرانية: "الرئيس زيلينسكي غير خائف من التحدث مع الطرف الروسي حول أي قضايا سياسية".

وتابع: "لكن بطبيعة الحال نحن ندافع عن مؤسسات دولتنا الوطنية وحقوقنا الوطنية. ويجب أن نحصل على مجموعة ضمانات واضحة ودقيقة وملزمة قانونيا لأمننا في ظروف تأكيد الناتو علنا أن القبول بأوكرانيا (في الحلف) لن يحدث. ولا جدوى من الحديث عن أي تفاصيل حاليا".

ويأتي هذا التعليق بعد أن أعلن زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "ABC"، أن أوكرانيا "غير مستعدة للإنذارات" لكن لديها "حل ممكن" بشأن القضايا الخلافية المحورية مع روسيا بما في ذلك صفة شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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زيلينسكي مستعد لبحث أي قضايا سياسية مع روسيا

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