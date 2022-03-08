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المقداد يتسلم أوراق اعتماد القائمة بالأعمال غير مقيمة للاتحاد السويسري

المقداد يتسلم أوراق اعتماد القائمة بالأعمال غير مقيمة للاتحاد السويسري
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم الثلاثاء أوراق اعتماد القائمة بالأعمال غير المقيمة للاتحاد السويسري لدى سورية ماريون وايخلت كروبسكي.

العالم - سوريا

ورحب المقداد بكروبسكي متمنيا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها وتعزيز العلاقات بين البلدين مؤكداً على أن العلاقات بين سورية وسويسرا مهمة للغاية.

وأعرب المقداد عن تقدير سورية لسويسرا لاستضافتها مختلف المحادثات الدولية والجهود التي تبذلها في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري معرباً عن استعداد وزارة الخارجية بكل إداراتها وأقسامها لتقديم التسهيلات اللازمة والدعم الذي تحتاجه في التواصل مع جميع الجهات الوطنية السورية من أجل هذه الغاية.

من جانبها لفتت كروبسكي إلى أهمية التعاون الثنائي بين سويسرا وسورية مشيرة إلى أن بلادها لطالما كانت ثابتة على موقفها الحيادي التاريخي وعلى بذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري في أزمته.

حضر اللقاء من الجانب السوري السفير الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والسفير الدكتور غسان عبيد مدير إدارة الاتصال والمراسم والدكتور لؤي فلوح مدير إدارة أوروبا ووسام النحاس من مكتب الوزير.. ومن الجانب السويسري بياترس موكس رئيس مكتب الوكالة السويسرية للتنمية في سورية ودومينيك هاينزر من السفارة السويسرية في بيروت.

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