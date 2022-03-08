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الأردن يتخذ قرارا للحفاظ على"المخزون الاستراتيجي"الغذائي لديه

الأردن يتخذ قرارا للحفاظ على
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، الإبقاء على قرار منع وإعادة تصدير العديد من المواد التموينية.

العالم - الأردن

وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بالمملكة.

وجاء القرار وفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، استنادا إلى قرارات سابقة اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص، حيث شمل القرار سلع الأرز، السكر، الحليب المجفف، البقوليات الجافة، الأعلاف، القمح ومنتجاته، الطحين، الذرة الصفراء العلفية، مركزات الأعلاف، السمنة بكافة أنواعها والزيوت النباتية بكافة أنواعها.

وقالت مديرة صناعة وتجارة العقبة المهندسة سهيلة البدور، في تصريح صحافي الجمعة الماضية، إن الوزارة تحاول تنويع مصادر الاستيراد لتلافي أي مخاطر، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي لمادة القمح يكفي لمدة تتراوح بين 15 و18 شهراً، حيث تصل الكمية المخزنة في صوامع العقبة إلى 112 ألف طن حتى صباح يوم الخميس الماضي.

وبيّنت، أن مادة الشعير يكفي مخزونها الاستراتيجي لمدة 12 شهرا والكمية المخزنة في الصوامع تصل إلى 40 ألف طن.

وأشارت الى أن 11 باخرة من القمح و12 أخرى من الشعير متوقع وصولها تباعا إلى الأردن خلال الثمانية شهور من هذا العام، وصل من كليهما 3 بواخر، وتبلغ الكميات المتوقع وصولها إلى الأردن نحو 111 ألف طن من المادتين.

و في السياق قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي ، الثلاثاء ، إن الأردن يتأثر بما يحدث من متغيرات على أسعار المواد الغذائية .

وأضاف البرماوي" عبر اثير الامن العام"، أن الأسعار ليست محددة بعد ولن يكون هناك ارتفاع على أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان.

وتابع أن الوزارة لم ترصد وجود ارتفاعات على أسعار المواد الغذائية حتى هذه اللحظة باستثناء الزيوت النباتية، موضحاً إن الوزارة اتخذت اجراءات للحد من هذه الارتفاعات التي شهدتها الزيوت .

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الأردن يتخذ قرارا للحفاظ على"المخزون الاستراتيجي"الغذائي لديه