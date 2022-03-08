'إعصار اليمن' خيارنا و'حصار المشتقات النفطية قرار امريكي'

العالم - نبض السوشيال

ياتي تجدد الوسم المذكور (#إعصار_اليمن) لهذا اليوم الثلاثاء اثر انطلاق المسيرات الجماهيرية الحاشدة تحت شعار “حصار المشتقات النفطية قرار أميركي، و”خيارنا إعصار اليمن” يوم امس في صنعاء و13 محافظة يمنية، ندّدها خلالها المشاركون بالحصار والعدوان الأميركي السعودي على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية.

من المدن التي انطلقت فيها المسيرات الجماهيرية الحاشدة مدينتي حجة وريمة اليمنيتين، وذلك في إطار حملة "إعصار اليمن" تنديدا بحرب تحالف العدوان السعودي، كما خرج ابناء محافظة عمران في مسيرة شعبية ورسمية بمركز المحافظة ووقفات مسلحة بعدد من المديريات، محملين اميركا مسؤولية انعدام المشتقات النفطية ومؤكدين ان اعصار اليمن خيارهم الوحيد للرد.

وجاء في بيان صادر عن المشاركين في المسيرات: إنّ “حصار المشتقات النفطية قرار أميركي وخيارنا عملية إعصار اليمن، وإنّ محاصرة ميناء الحديدة عدوان أميركي يتوجب من الجميع النفير، ورفع السخط ضد المجرمين على رأسهم الإدارة الأميركية”.

أما في محافظة صعدة، فقد حمّل المتظاهرون الولايات المتحدة “المسؤولية الكاملة عن حصار الشعب اليمني”، مشدّدين على “مواجهته بالنفير والجهاد المقدس”، كما شدد البيان، الصادر عن مسيرة صعدة، على أنّ إغلاق ميناء الحديدة “جريمة حرب مشهودة”، محملاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة “مسؤولية الصمت إزاء هذه الجريمة”.

وأيّد بيان المتظاهرين “الخطوات العسكرية التي تتخذها القيادة كافة في ردع العدوان وكسر الحصار على الشعب اليمني”، مضيفاً: “خيارنا في مواجهة حصار العدوان هو إعصار اليمن بالنفير إلى الجبهات بالرجال والمال”.

وأشار البيان إلى أنّ المعاناة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة قوات هادي “تكشف بأنّ أجندات العدوان تستهدف كل اليمنيين دون استثناء”.

وفي معرض إشادته بالتحركات الشعبية المناهضة للعدوان على اليمن، قال وزير الإعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي إن “شعبنا اليوم يخرج بهذا الحضور المشرف رغم الظروف الصعبة ليسمع رسالته للعالم”.

وأضاف الشامي، الذي دعا يوم الأحد الماضي إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في تظاهرات الأمس، أن “شعبنا عصيّ على الانكسار”، مؤكداً أن “آمال تحالف العدوان تحطمت تحت أقدام شعبنا”.

وأشار الشامي إلى أن “شعبنا سيقف خلف قيادته، ولن ينخدع بأكاذيب قوى العدوان وأدواتهم، وسيواصل المسير حتى تحرير اليمن وإسقاط كل المؤامرات”.

كما ثمّن وزير الإعلام في حكومة صنعاء “التضامن الشعبي الكبير، والهمّة العالية التي يتمتع بها أبناء شعبنا في معركة الوعي وضرب مؤامرات العدو”.

نتابع الان اهم التغريدات التي جاءت تحت وسم (#إعصار_اليمن) ووسم (#حصار_المشتقات_النفطيه_قرار_امريكي) حيث نشر حساب الناشط اليمني (نجيب الاشموري) فيديو عن مسيرات اليمن وغرد قائلا:

هذا اليوم يجب أن يحفظه المجرمون جيدا فشعبنا فوض القيادة وأعلن استعداده لمرحلة #إعصار_اليمن فاليمن بالله أقوى وهذا الخروج الجماهيري الكبير في صنعاء والمحافظات له ما بعده من نفير ومفاجآت

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كما نشر حساب الناشط اليمني (عبد الوهاب الوشلي) صورة عن المسيرة الجماهيرة وغرد قائلا:

صور من مسيرة "حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا #إعصار_اليمن " في محافظة #إب 04-08-1443 | 07-03-2022 #امريكا_تقتل_وتحاصر_الشعب_اليمني

وفي السياق نشر حساب الناشطة اليمنية (أمة الملك الخاشب) صورة عن المسرة الجماهيرية وغردت قائلة:

يا عالم النفاق افتح عينيك وشاهد عظمة هذا الشعب الذي يستحق الحياة الكريمة شعب يخوض كل الصعاب فخرج في صنعاء وفي كل المحافظات في مسيرات حاشدة لا ترى نهايتها بالعين المجردة خرجوا رغم الظروف الخانقة بسبب انعدام النفط والغاز #حصار_المشتقات_النفطية_قرار_أمريكي وخيارنا #اعصار_اليمن

حساب الناشط اليمني (ابو أيمن) نشر مجموعة كبيرة من الصور عن المسيرة الجماهيرية وغرد قائلا:

الخروج الجماهيري في عموم المحافظات اليمنية رفضا للحصار ونفيرا في حملة #إعصار_اليمن عملية استفتاء شعبي متكامل بأن هذا الشعب يقف خلف قيادته وجيشه وقوته الصاروخية والمسير في اتخاذ الخيارات المناسبة لفك الحصار. وإن أرادوا لشعبنا اليمني الموت بالحصار فهو يفضل ذلك في ميادين القتال

قال حساب الناشط اليمني (عبدالرزاق السدعي) في تغريدته ضمن وسم (#إعصار_اليمن):

فخور جداً ببلدي

وبرفاقي الشباب وإقبالهم الكبير على التأهيل العلمي والتدريب العسكري والإرتقاء العملي على دروب الكفاح وفي مختلف مجالات الجهاد الواسعة هؤلاء الكرام يعيدون بالفعل صياغة التاريخ ويقدمون الدليل قاطعا على أننا أمام جيل مقتدر وإستثنائي

(عظيم أنت يا وطني)

#إعصار_اليمن

واما حساب الناشط اليمني (عبد الله المؤيد) فقد نصر صورة لأحد البالستيات اليمنية وقال في تغريدته::

#بقوة_الله أن ما ينتظرهم وبالشواهد التي تؤكدها قادمات الأيام ضربات حيدريه قويه ساحقه يشيب منها الولدان، وتصحى لها كل الأمم، والكون من نومه يفيق• #إعصار_اليمن #اليمن_يؤدب_الإمارات_والسعودية

ونختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشط اليمني (ابراهيم نجم الدين) الذي نشر لوحة بوستر معبرة لطفل يمني مع مخطوطة تحت عنوان (الحصار قرار امريكي يستهدف حياة اليمنيين) ثم غرد قائلا:

مواجهة الحصار والعـ.ـدوان الأمريكي جهـ.ـاد شرعي وواجب مقدس على كافة اليمنيين خيار شعبنا في مواجهة الإجـ.ـرام الأمريكي هو #إعصار_اليمن بالنفير إلى الجبهـات وتعزيزها بالرجال والمال