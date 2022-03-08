ترودو: نواصل دعم أوكرانيا وغدا سأزور ألمانيا للقاء شولتز

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وقال ترودو، في مؤتمر صحفي، جمعه برؤساء وزراء لاتفيا وإسبانيا وأمين عام الناتو، اليوم الثلاثاء، إنه التقى مع عدد من القوات الكندية في لاتفيا، مشيرا إلى قراره تجديد العمليات هناك.

وأضاف أن بلاده ستظل تدعم أوكرانيا، معلنا عن زيارته غدا إلى العاصمة برلين للقاء مع المستشار الألماني، أولاف شولتز.

وأكد أن عملية التدريبات والقوات الحالية تدافع عن حرية وأمن الناتو، خاصة بسبب "الأعمال العدائية من قبل روسيا". واستطرد أن "بوتين قام بخطأ كبير لظنه أن أوكرانيا ليست قوية في الدفاع عن نفسها ضد حربه"، مضيفا: "جميعنا سنطبق المادة رقم 5 في حال قام بوتين بأي هجوم ضد أي دولة بالناتو".

وأختتم رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تتفهم طلبات أوكرانيا المستعجلة، مؤكدا على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة لتمكينها من الدفاع عن نفسها.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه سيزيد من القوات بمقدار 575 عسكريا، مؤكدا استعداد بلاده لتجديد العمليات العسكرية.

وأضاف أن "عدوان بوتين الوحشي" أجبر المدنيين على الخروج من أوكرانيا، لافتا أن إسبانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا.