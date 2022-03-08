سوريا تحذر من تحويل أوكرانيا إلى ’إدلب أوروبية’

العالم - سوريا

وقال السفير رياض حداد لوكالة تاس اليوم تعليقاً على إنشاء فيلق أجنبي في أوكرانيا: من الضروري أن يكون العالم على دراية بهذا الخطر الذي يلوح في الأفق والذي يسعى إلى تحويل أوكرانيا إلى إدلب أوروبية كبيرة مبيناً أنه يشكل تهديدا للأمن الروسي والأوروبي وحتى العالمي.

وأشار حداد إلى أنه من خلال مثل هذه الأعمال تسمح كييف بدعم من الغرب للإرهابيين بالتسلل إلى أوروبا وتمنحهم حرية التصرف هناك مبيناً أن هذه القوات وبأيديها أسلحة حلف الناتو سوف تستخدم لجهة تحقيق المصالح السياسية للدول الغربية التي ما زالت غير قادرة على إدراك الخطر الذي تشكله مثل هذه الممارسات على العالم والحضارة الإنسانية برمتها.