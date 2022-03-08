السيد نصرالله يكشف رفض الحكومة اللبنانية عرضا روسيا لإنشاء مصفاة للنفط في لبنان

العالم - خاص بالعالم

وخلال الاحتفال المركزي الذي يقيمه حزب الله بمناسبة يوم الجريح، قال السيد نصر الله أنه لو كان لدى الأميركيين بديل فإن حزب الله سيقبل به، لكن الأميركيين يمنعون الحل ولا يقدمون البديل

وكشف السيد نصر الله أنَّ "شركةً روسيةً قدّمت إلى لبنان عرضاً بشأن إقامة مصفاةٍ للنفط بتمويلٍ روسيٍّ، ومن دون ضمانات".

وأضاف أنَّ "الشركة الروسية أعلنت استعدادها لتأمين كل حاجة لبنان إلى المشتقات النفطية"، وأردف أنَّ "الشركة أكّدت أنّها قادرةٌ على بيع المشتقات النفطية بالعملة اللبنانية، وليس بالدولار".

وقال السيد نصر الله: "حتى الآن، لم يصدر جواب لبنان، بعد مفاوضاتٍ استمرّت عاماً ونصف عام مع الشركة الروسية"، مبيّناً أنَّ "السفارة الأميركية هي التي تمنع الردّ اللبناني على عرض الشركة الروسية".

وأوضح أنَّ "الأميركي يمنع لبنان من التوجّه نحو الخيار الروسي من دون أن يقدّم بديلاً".

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