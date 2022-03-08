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إستشهاد 2 من المدافعين عن المقدسات بغارات الاحتلال على ريف دمشق

إستشهاد 2 من المدافعين عن المقدسات بغارات الاحتلال على ريف دمشق
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

إستشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم للمقاتلات الصهيونية على ريف دمشق يوم أمس.

العالم - إيران

وأفادت وكالة "تسنيم" أنه خلال هجوم مقاتلات الكيان الصهيوني يوم أمس على ريف دمشق في سوريا، استشهد اثنان من القوات الايرانية المدافعة عن المراقد المقدسة وهما "مرتضى سعيد نجاد" و"إحسان كربلائي بور".

ويواصل الكيان الصهيوني قصفه للمواقع في الأراضي السورية حيث تشن المقاتلات الصهيونية معظم هجماتها ليلا على الاراضي السورية.

وفي مارس 2018 شنت المقاتلات الصهيونية هجماتها على قاعدة "T4" الجوية في حمص السورية، مما أسفر عن استشهاد عدد من القوات الإيرانية، بما في ذلك عمار موسوي ومهدي لطفي نياسر وأكبر زوار جنتي.

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