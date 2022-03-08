عون يشدد على انفتاح لبنان على العراق والدول العربية والعالمية

العالم - لبنان

وتم خلال اللقاء، عرض للعلاقات العامة بين البلدين والخطوات المتخذة من اجل تفعيلها في المجالات كافة، إضافة الى الخطوات المتخذة لتزخيم التبادل والخبرات الصناعية.

ونوه عون بالعلاقات التي تربط لبنان بالعراق، شاكرا للرئيس العراقي برهم صالح والمسؤولين العراقيين وقوفهم الداعم للبنان في شتى المجالات، ورغبتهم الصادقة في التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية انفتاح لبنان على العراق والدول العربية ودول العالم اجمع للنهوض بقطاعاته كافة، وتحديدا في المجال الصناعي الذي اثبت لبنان انه قادر على المنافسة فيه، وباعتباره احد العناصر الأساسية القادرة على المساهمة في عملية إعادة النهوض التي يتطلع اليها لبنان ويعمل من اجل تحقيقها بعزم وثبات.

بعد اللقاء، تحدث الوزير الخباز الى الصحافيين، فقال: تشرفنا اليوم بلقاء فخامة الرئيس اللبناني وكان اللقاء جيدا ووضعنا فخامته بشكل عام في اجواء العلاقات المشتركة في المجال الصناعي والاقتصادي بين العراق ولبنان، وما آلت اليه مذكرة التعاون والتكامل الاقتصادي.

كما نقلت تحيات الحكومة العراقية وعلى رأسها فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، وتطرقنا الى بعض الملفات التي يمكن البحث فيها في مجال التعاون المشترك في شتى المجالات، كما استمعنا الى بعض الأفكار القيمة التي عرضها فخامة الرئيس، وسنحاول في المرحلة المقبلة تحقيق ما يمكن الوصول اليه لما فيه مصلحة البلدين.

فاضاف الخباز: تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة السابقة والتنسيق بين السفارتين والوزارات المعنية في البلدين لاعادة العمل بكل ما كان متوقفا في هذا السياق.

و حول الغاء التأشيرات بين لبنان و العراق قال الخبازكانت فكرة دولة الرئيس ميقاتي خلال زيارتنا له، إزالة التأشيرات اسوة بباقي الدول، وهذا موضوع يحتاج الى دراسة واتفاق بين الدولتين، وانا على ثقة بأن لا عائق سيحول دون تسهيل الإجراءات امام المواطنين ورجال الاعمال في البلدين بشكل سلس.