واشنطن: لن نقيم منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لهذا السبب

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء يوم الثلاثاء: "إعلان منطقة حظر طيران محدودة سيتطلب في أي حال من الأحوال فرض حظر طيران حتى لو كان يدور الحديث عن منطقة جغرافية أصغر، هذا الأمر سيظل يتطلب إسقاط الطائرات الروسية في حال دخولها إلى هذه المنطقة".

وتابعت بساكي: "لهذا السبب لا تزال لدينا مخاوف من أن هذا الإجراء من شأنه أن يكون تصعيدا للأوضاع يمكن أن يقودنا إلى الحرب مع روسيا، الأمر الذي لا ينوي الرئيس القيام به".

كما أشارت بساكي إلى أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان زعماء بعض الدول الاستعداد للعمل مع روسيا وأوكرانيا لحلحلة التوتر الراهن.

وياتي تعليق المتحدثة باسم البيت الأبيض على نشر رسالة مفتوحة وقع عليها مسؤولون سابقون تصفهم وسائل الإعلام بـ"نخبة السياسة الخارجية" في الولايات المتحدة تدعو إدارة بايدن إلى إعلان "منطقة حظر طيران محدودة" فوق أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا هناك.