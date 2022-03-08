بريطانيا: سنوقف استيراد النفط من روسيا قبل نهاية 2022

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وقال كوارتينغ، عبر "تويتر": "بريطانيا ستوقف استيراد النفط والمنتجات النفطية من روسيا قبل نهاية العام 2022. هذا الانتقال سيعطي السوق والأعمال وسلاسل الإمداد وقتا أكثر مما يكفي لاستبدال الواردات الروسية، التي تشكل 8% من الطلب في المملكة المتحدة".

وأشار مع ذلك إلى أن بريطانيا تدرس إمكانية الخلي كذلك عن الغاز الروسي الذي بشكل نحو 4% من الواردات إلى بلاده.

وسبق أن فرضت الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا على خلفية إطلاقها يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لكنها تترد في اتخاذ إجراءات ضد قطاع الطاقة الروسية في ظل مخاوف كبيرة من انقطاع إمدادات النفط والغاز.

والاثنين أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لا يمكن التخلي عن النفط والغاز من روسيا في غضون لحظة واحدة، لكنه دعا دول الغرب للتوجه بشكل منظم نحو ذلك.